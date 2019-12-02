Місячний календар садівника: що потрібно встигнути зробити в перший тиждень грудня

Після теплої осені в Україну прийшла зима, і ось вже зовсім скоро синоптики прогнозують густий мокрий сніг та морози до -12. Однак для досвідченого садівника навіть холодний грудень - не перешкода для правильної підготовки до нового року і для рослин і місячний календар на грудень показує, у якій фазі знаходиться Місяць та яке має вплив щодня на рослини. У календарі є рекомендації по боротьбі з бур'янами, пересаджування дерев і чагарників, обрізку саду, правильно часу для внесення добрив, догляду за рослинами тощо. Також варто відзначити, що найважливіше завдання садівника взимку – накопичити сніг на ділянці. Потужний шар снігу навіть при тривалій відлизі зберігається і оберігає дерева і чагарники від пошкоджень морозами. Затримати сніг на відкритих ділянках, схильних сильним вітрам, можна, якщо з підвітряного боку встановити щити з фанери, дощок, шиферу. Спеціально в необхідному місці вирощують високорослі однорічні рослини (кукурудзу, соняшник). Під час рясних снігопадів струшують мокрий важкий сніг з гілок, щоб уникнути їх обломов. У молодих дерев рекомендується пов'язувати тонкі крихкі гілки, які легко можуть зламатися під вагою снігу. Також у досвідчених садівників накопичилося і достатня кількість прикмет на грудень, які можуть допомогти в озелененні власної ділянки. Народні прикмети про погоду на грудень свідчать наступне: Якщо грудень похмурий — буде гарний урожай у майбутньому році, а ясний грудень — недорід. Сухий грудень віщує суху весну і літо. Грім у грудні обіцяє студену зиму. Якщо 3 грудня йде сніг, то 3 червня піде дощ. Іній у грудні — до врожаю вівса. Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля в грудні — до багатого врожаю. Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступає зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом зима в Україні розпочнеться морозами і снігопадами. Крім того, традиційно грудень крім передсвяткової суєти подарує українцям додаткові вихідні.