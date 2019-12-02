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02 грудня 2019, понеділок, 07:00 12
Життя 2019-12-02T10:15:02+02:00
Українські Новини
Місячний календар садівника: що потрібно встигнути зробити в перший тиждень грудня

Місячний календар садівника: що потрібно встигнути зробити в перший тиждень грудня

Місячний календар 2019, Місячний календар

Після теплої осені в Україну прийшла зима, і ось вже зовсім скоро синоптики прогнозують густий мокрий сніг та морози до -12. Однак для досвідченого садівника навіть холодний грудень - не перешкода для правильної підготовки до нового року і для рослин і місячний календар на грудень показує, у якій фазі знаходиться Місяць та яке має вплив щодня на рослини.

У календарі є рекомендації по боротьбі з бур'янами, пересаджування дерев і чагарників, обрізку саду, правильно часу для внесення добрив, догляду за рослинами тощо.

Також варто відзначити, що найважливіше завдання садівника взимку – накопичити сніг на ділянці. Потужний шар снігу навіть при тривалій відлизі зберігається і оберігає дерева і чагарники від пошкоджень морозами. Затримати сніг на відкритих ділянках, схильних сильним вітрам, можна, якщо з підвітряного боку встановити щити з фанери, дощок, шиферу. Спеціально в необхідному місці вирощують високорослі однорічні рослини (кукурудзу, соняшник).

Під час рясних снігопадів струшують мокрий важкий сніг з гілок, щоб уникнути їх обломов. У молодих дерев рекомендується пов'язувати тонкі крихкі гілки, які легко можуть зламатися під вагою снігу.

Також у досвідчених садівників накопичилося і достатня кількість прикмет на грудень, які можуть допомогти в озелененні власної ділянки.

Народні прикмети про погоду на грудень свідчать наступне:

  • Якщо грудень похмурий — буде гарний урожай у майбутньому році, а ясний грудень — недорід.
  • Сухий грудень віщує суху весну і літо.
  • Грім у грудні обіцяє студену зиму.
  • Якщо 3 грудня йде сніг, то 3 червня піде дощ.
  • Іній у грудні — до врожаю вівса.
  • Великий іній, горби снігу, глибоко промерзла земля в грудні — до багатого врожаю.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступає зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом зима в Україні розпочнеться морозами і снігопадами.

Крім того, традиційно грудень крім передсвяткової суєти подарує українцям додаткові вихідні.

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