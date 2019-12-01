Выходной на Рождество и две рабочие субботы: сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре

Первый месяц зимы - это и последний месяц года. Начинается активная подготовка к встрече Нового года-2020, символом которого будет Белый Крыса, и рождественским праздникам. Традиционно декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году", передают Українські Новини.

Согласно документу, в декабре 2019 среда, 25-е, будет выходным днем, поскольку на эту дату приходится католическое Рождество, которое с 2018 года стало государственным праздником.

Также нерабочими днями будут понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря. В связи с празднованием Нового года-2020, чтобы рационально использовать рабочие дни, Кабмин внес коррективы в график работы государственных учреждений – отработка за понедельник 30 декабря перенесена на субботу 21 декабря, а за вторник 31 декабря – на субботу 28 декабря.

"Такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств", - сообщается в распоряжении Кабмина.

Ранее Українські Новини предложили список идей для подарка на день святого Николая. Также вас могут заинтересовать советы психолога по выбору подарков на Новый год. А тем, кто любит искать подсказки в гороскопах, будет интересно почитать, каким будет декабрь 2019 по прогнозам астрологов. Также названы топ-5 мест, куда поехать на зимние каникулы в Украине.