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01 декабря 2019, воскресенье, 06:45 442 Инфографика
Жизнь 2019-12-01T07:00:04+02:00
Українські Новини
Выходной на Рождество и две рабочие субботы: сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре

Выходной на Рождество и две рабочие субботы: сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре

выходные в декабре, КГГА, Новый год-2020, Рождество-2020, Отдых
Выходной. Фото: pixabay.com
Выходной. Фото: pixabay.com

Первый месяц зимы - это и последний месяц года. Начинается активная подготовка к встрече Нового года-2020, символом которого будет Белый Крыса, и рождественским праздникам. Традиционно декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году", передают Українські Новини.

Согласно документу, в декабре 2019 среда, 25-е, будет выходным днем, поскольку на эту дату приходится католическое Рождество, которое с 2018 года стало государственным праздником.

Также нерабочими днями будут понедельник 30 декабря и вторник 31 декабря. В связи с празднованием Нового года-2020, чтобы рационально использовать рабочие дни, Кабмин внес коррективы в график работы государственных учреждений – отработка за понедельник 30 декабря перенесена на субботу 21 декабря, а за вторник 31 декабря – на субботу 28 декабря.

"Такой перенос будет способствовать рациональному использованию рабочих дней, заблаговременному планированию работниками своего отдыха и досуга, не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, а также не повлечет изменений по фонду заработной платы, объемов производства, поступлений бюджетных средств", - сообщается в распоряжении Кабмина.

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