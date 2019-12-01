Зима в Украине начнется морозами и снегопадами: прогноз погоды на первую неделю декабря

Аномально теплая в Украине осень закончилась. Ей на смену пришла календарная зима, которая, согласно прогнозам синоптиков, будет теплой, но со снегопадами. Причем изменится погода в сторону похолодания уже в первый день декабря.

Так согласно прогнозу Наталки Диденко в Facebook, в воскресенье придет холод, но осадков пока не будет.

"А вот в понедельник, начиная с западных районов, а на 2-3 декабря в Украине - постепенно с Запада на восток - будет падать мокрый снег", - предупредила она.

По словам синоптика, на юге страны будет больше дождя, хотя и там местами пройдет мокрый снег.

"Что сразу станет с нашими дорогами, понимают все. Дебют зимы обещает быть ярким", - предупредила Диденко.

В то же время, погода в первую неделю декабря на всей территории Украины ожидается неустойчивой.

Как рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло, с 1 по 7 декабря ожидаются периоды и кратковременного похолодания, и кратковременного потепления.

"Будут волны тепла и холода, положительная и отрицательная температура, осадки разной интенсивности, дождь и мокрый снег. Каждый день будет своя погода", – сообщил он.

По оценкам Гидрометцентра, максимальная температура днем может достигать +8…+10 градусов "в зависимости от территории". Ночная температура воздуха может опускаться до -5…-7 градусов.

Как пояснил синоптик, это связано с перестройкой атмосферных процессов. "В атмосфере нет стабильности. Природа никак не перестроится на зимний характер погоды. Мы уже вступили в сезон предзимья, но на зиму еще не перешли. Отсюда такие перепады".

В частности, в воскресенье, 1 декабря, согласно прогнозу Укргидрометцентра, по всей стране будет сухо, однако немного похолодает: в западных областях днем будет от 0 до +3 градусов, в северных от -2 до +1 градуса, в восточных от -1 до +1 градуса, и на юге 3-5 градусов тепла.

Погода 1 декабря

В понедельник, 2 декабря в Украину придут снегопады. В частности, они пройдут на севере и западе страны. Температура воздуха останется в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

Погода 2 декабря

Во вторник, 3 декабря снегопады ожидаются уже практически по всей Украине – без осадков только в Закарпатской области. Днем в Украине будет от -1 до +1 градуса, только в западных областях от 0 до +2, и на юге от 2 до 6 градусов выше нуля.

Погода 3 декабря

В среду, 4 декабря снег пройдет на севере страны, в остальных регионах будет без осадков. В то же время, резких потеплений или похолоданий не ожидается.

Погода 4 декабря.

В четверг, 5 декабря, ночью похолодает до -6 мороза, днем температура воздуха будет около нуля с небольшими отклонениями. На большинстве териитории страны будет сухо, немного облачно. Только на востоке пройдут дожди с мокрым снегом.

Погода 5 декабря.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем, в Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.