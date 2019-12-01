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01 декабря 2019, воскресенье, 10:30 387
Общество 2019-12-01T10:45:01+02:00
Українські Новини
Мороз -15 и снег: в Карпаты пришла настоящая зима

Мороз -15 и снег: в Карпаты пришла настоящая зима

1 декабря, Погода, Прогноз погоды, погода в Карпатах, Снег, Драгобрат
Зима в Карпатах. Фото: sneg.info
Зима в Карпатах. Фото: sneg.info

В первый день зимы, 1 декабря, в Карпатах температура опустилась до -15 градусов и выпал снег в то время, как синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды почти по всей территории 2 декабря.

Так, на самом высокогорном горнолыжном курорте Украинских Карпат Драгобрате выпал снег и было -11 градусов мороза, говорится на странице Snig.info в социальной сети Facebook.

Кроме того, на горе Пип Иван, на высоте 2020,5 м, зафиксировали -15 градусов мороза и также выпал снег. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 7:40 01.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -15 ° С, ветер западный 5м/с, ясно", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем зима в Украине начнется морозами и снегопадами. 

Кроме того, традиционно декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные.

Больше новостей о: 1 декабря Погода Прогноз погоды погода в Карпатах Снег Драгобрат

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