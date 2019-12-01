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01 грудня 2019, неділя, 10:30 17
Суспільство 2019-12-01T13:45:02+02:00
Українські Новини
Мороз -15 і сніг: в Карпати прийшла справжня зима

Мороз -15 і сніг: в Карпати прийшла справжня зима

Сніг, Мороз, погода в Карпатах, Зима, 1 грудня, Прогноз погоди, Погода
Зима в Карпатах. Фото: sneg.info
Зима в Карпатах. Фото: sneg.info

У перший день зими, 1 грудня, у Карпатах температура опустилася до -15 градусів і випав сніг в той час, як синоптики попередили українців про погіршення погоди майже по всій території 2 грудня.

Так, на самому високогірному гірськолижному курорті Українських Карпат Драгобраті випав сніг і було -11 градусів морозу, йдеться на сторінці Snig.info у соціальній мережі Facebook.

Крім того, на горі Піп Іван на висоті 2020,5 м, зафіксували -15 градусів морозу і також випав сніг. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 7:40 01.12.2019 р. на Піп Іван Чорногірський температура повітря -15°С,  вітер західний  5 м/с, ясно", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступає зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом зима в Україні розпочнеться морозами і снігопадами.

Крім того, традиційно грудень крім передсвяткової суєти подарує українцям додаткові вихідні.

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