Мороз -15 і сніг: в Карпати прийшла справжня зима

У перший день зими, 1 грудня, у Карпатах температура опустилася до -15 градусів і випав сніг в той час, як синоптики попередили українців про погіршення погоди майже по всій території 2 грудня.

Так, на самому високогірному гірськолижному курорті Українських Карпат Драгобраті випав сніг і було -11 градусів морозу, йдеться на сторінці Snig.info у соціальній мережі Facebook.

Крім того, на горі Піп Іван на висоті 2020,5 м, зафіксували -15 градусів морозу і також випав сніг. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 7:40 01.12.2019 р. на Піп Іван Чорногірський температура повітря -15°С, вітер західний 5 м/с, ясно", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступає зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом зима в Україні розпочнеться морозами і снігопадами.

Крім того, традиційно грудень крім передсвяткової суєти подарує українцям додаткові вихідні.