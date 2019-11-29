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29 ноября 2019, пятница, 22:00 1406
Общество 2019-11-29T22:00:01+02:00
Українські Новини
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение

Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение

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Снег. Фото: Yemek.com
Снег. Фото: Yemek.com

В начале следующей недели, 2 и 3 декабря, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, о котором ранее уже предупреждали синоптики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в нем.

Также сообщается, что в Карпатах ожидается значительный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см. Спасатели предупреждают о I уровне опасности, желтый.

Кроме того, на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Как сообщали Українські Новини, в Украине прогнозируют резкое морозно-ветренное похолодание в последние дни ноября. По прогнозам, на выходных в Украине ожидается похолодание

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Лондон. Фото: Twitter/GeorgeBarden
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