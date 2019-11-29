Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение

В начале следующей недели, 2 и 3 декабря, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, о котором ранее уже предупреждали синоптики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укргидрометцентра.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образования снежного покрова высотой 3-8 см", - говорится в нем.

Также сообщается, что в Карпатах ожидается значительный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см. Спасатели предупреждают о I уровне опасности, желтый.

Кроме того, на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Как сообщали Українські Новини, в Украине прогнозируют резкое морозно-ветренное похолодание в последние дни ноября. По прогнозам, на выходных в Украине ожидается похолодание.