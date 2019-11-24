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24 ноября 2019, воскресенье, 15:56 234
Внешняя политика 2019-11-24T15:57:13+02:00
Українські Новини
Украина без Крыма: журнал The Economist опубликовал карту без аннексированного полуострова

Украина без Крыма: журнал The Economist опубликовал карту без аннексированного полуострова

Аннексия Крыма, The Economist, Карта Украины
Скрин видео. Фото: Twitter/Ukraine's Emb. to UK
Скрин видео. Фото: Twitter/Ukraine's Emb. to UK

Авторитетное британское издание The Economist, которое напечатали статью о том, что Киев остается рекордсменом по падению за 5 лет в рейтинге комфортности, опубликовали видеоролик, в котором использовалось картографическое изображение Украины без Крыма.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в комментарии посольства в социальной сети.

В соцсетях The Economist реакции на заявление пока нет.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма в 2014 году незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально провозгласила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Как сообщали Українські Новини, ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма.

Напомним, Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым на самом деле. 

 

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