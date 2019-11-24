Украина без Крыма: журнал The Economist опубликовал карту без аннексированного полуострова

Авторитетное британское издание The Economist, которое напечатали статью о том, что Киев остается рекордсменом по падению за 5 лет в рейтинге комфортности, опубликовали

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter.

"The Economist, мы надеемся, что такое авторитетное и всемирно известное издание, как ваше, исправит карту надлежащим образом", - говорится в комментарии посольства в социальной сети.

В соцсетях The Economist реакции на заявление пока нет.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма в 2014 году незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально провозгласила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.

Как сообщали Українські Новини, ООН выдвинули новое требование к России в отношении Крыма.

Напомним, Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым на самом деле.