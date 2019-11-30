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30 листопада 2019, субота, 12:15 25
Політика 2019-11-30T12:31:49+02:00
Українські Новини
Apple вивчає ситуацію з відображенням Криму як території Росії

Apple вивчає ситуацію з відображенням Криму як території Росії

анексія Криму, Apple, карта України
Крим. Фото: иfacebook.com/volodymyr.maksymchuk
Крим. Фото: иfacebook.com/volodymyr.maksymchuk

Компанія Apple вивчає ситуацію з відображенням анексованого Криму як території Росії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters, передають Українські Новини.

"Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інші внутрішні закони, перш ніж приймати рішення про маркування на наших картах і вносити зміни, якщо цього вимагає закон. Ми більш докладно вивчаємо, як ми справляємося зі спірними кордонами наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому", - сказала Reuters прес-секретар Apple Труді Мюллер.

Представник корпорації зазначила, що Apple не вносила ніяких змін у свої карти за межами Росії і внесла зміни для російських користувачів через вступ в силу нового закону в країні.

Журналістам Reuters у Москві в середу в додатках "Apple Карти" і "Погода" Сімферополь відображався як "Сімферополь, Крим, Росія", користувачам в інших місцях, в тому числі в Києві і в самому Криму, півострів відображався без вказівки до якої країни він належить.

Раніше Українські Новини писали, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією в своїх додатках і додав, що міжнародна політика явно не найсильніша сторона корпорації Стіва Джобса.

Раніше ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму. Також журнал The Economist опублікував карту без анексованого півострова

 

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