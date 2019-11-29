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29 листопада 2019, пʼятниця, 22:44 12
Судова влада 2019-11-29T22:45:27+02:00
Українські Новини
Суд заарештував Альперіна і призначив заставу 70 млн гривень

Суд заарештував Альперіна і призначив заставу 70 млн гривень

Вищий антикорупційний суд, Арешт, застава, Вадим Альперін
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Вищий антикорупційний суд взяв під варту бізнесмена Вадима Альперіна і призначив заставу 70 млн гривень.

Таке рішення суд прийняв у п'ятницю, передають Українські Новини.

Суд частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. САП просила заарештувати Альперіна і призначити 288 млн гривень застави.

Захист Альперіна має намір оскаржити рішення.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

А адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.

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