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29 ноября 2019, пятница, 14:33 628 Карта
Общество 2019-11-29T15:15:02+02:00
Українські Новини
Дожди со снегопадами: прогноз погоды на последний день осени

Дожди со снегопадами: прогноз погоды на последний день осени

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные

В субботу в Киеве местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, +1…+3

30 ноября в Киеве облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем -2…+3 градуса. В Моршине местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +2…+4 градуса. В Трускавце местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью +2…+4 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве ночью умеренный дождь, днем местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью +4…+6 градусов, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно, местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью умеренный дождь, местами сильный, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью сильный дождь, днем умеренный дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

На юге Украины облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +4…+9 градусов. В Крыму облачно, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов. В Ялте ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

Напомним, в Украину идет фронт с проливными дождями и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Также согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.

Тем временем, аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь. Также синоптики считают, что зима будет аномально теплой, но со снегопадами.

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