Альперин заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать скорую помощь - померить давление

Бизнесмен Вадим Альперин пожаловался на ухудшение здоровья и просит вызвать в суд скорую помощь для оказания медпомощи. Об этом сообщил в суде его защитник, передают Українськi Новини. Адвокат сослался на то, что Альперину необходимо измерить давление. Суд удовлетворил прошение и огласил перерыв в судебном заседании до 14:00. Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину. Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители. Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.