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29 ноября 2019, пятница, 13:25 3929
Судебная власть 2019-11-29T14:00:01+02:00
Українські Новини
Альперин заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать скорую помощь - померить давление

Альперин заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать скорую помощь - померить давление

Вадим Альперин, Суд
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Бизнесмен Вадим Альперин пожаловался на ухудшение здоровья и просит вызвать в суд скорую помощь для оказания медпомощи.

Об этом сообщил в суде его защитник, передают Українськi Новини.

Адвокат сослался на то, что Альперину необходимо измерить давление.

Суд удовлетворил прошение и огласил перерыв в судебном заседании до 14:00.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бизнесмену Вадиму Альперину.

Ранее, 26 ноября, Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина. Президент попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал вознаграждение. По словам Зеленского, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. А адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент не скрывается и впервые слышит, что его разыскивают правоохранители.

Также НАБУ задержало бизнесмена Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру.

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