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29 листопада 2019, пʼятниця, 13:25 24
Судова влада 2019-11-29T13:48:41+02:00
Українські Новини
Альперін заявив, що йому стало погано і попросив викликати швидку допомогу - поміряти тиск

Альперін заявив, що йому стало погано і попросив викликати швидку допомогу - поміряти тиск

Вадим Альперін, Суд
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Бізнесмен Вадим Альперін поскаржився на погіршення здоров'я і просить викликати в суд швидку допомогу для надання медичної допомоги.

Про це повідомив у суді його захисник, передають Українські Новини.

Адвокат послався на те, що Альперіну необхідно виміряти тиск.

Суд задовольнив клопотання і оголосив перерву в судовому засіданні до 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозрі бізнесменові Вадиму Альперіну.

Раніше, 26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці. А адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.

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