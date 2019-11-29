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29 ноября 2019, пятница, 13:18 2468
Судебная власть 2019-11-29T14:00:02+02:00
Українські Новини
Суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав "Кузницы на Рыбальском"

Суд отменил арест недвижимости и корпоративных прав "Кузницы на Рыбальском"

Кузница на Рыбальском, Арест, Суд, Петр Порошенко
Кузница на Рыбальском. Фото: focus.ua
Кузница на Рыбальском. Фото: focus.ua

Киевский апелляционный суд отменил арест всего недвижимого имущества и корпоративных прав завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

19 ноября суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов и отменил решение Печерского районного суда Киева от 17 сентября 2019 года, который наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода.

Апелляционный суд принял новое решение, которым в удовлетворении ходатайства Государственного бюро расследований в наложении ареста отказал.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал все недвижимое имущество завода "Кузница на Рыбальском".

19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

 

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