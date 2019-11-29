Богдан обязал членов комиссии ОПУ по отбору кандидатов в главы ОГА "соблюдать высокую культуру общения"

После утверждения порядка еженедельных совещаний у Зеленского депутатов и Кабмина руководитель Офиса Президента Андрей Богдан утвердил порядок предварительного рассмотрения в Офисе Президента предложений относительно кандидатур для назначения Президентом Владимиром Зеленским на должности руководителей местных государственных администраций и создал комиссию по их рассмотрению.

Об этом говорится в распоряжении Богдана от 28 октября, текстом которого располагают Українські Новини.

Согласно порядку, полноту поданных кандидатами документов и правильность их оформления проверяет директорат по вопросам региональной политики и децентрализации Офиса, и в случае соответствия требованиям передает список кандидатов и подготовленные о них материалы на рассмотрение комиссии по предварительному рассмотрению предложений.

Персональный состав комиссии утверждает Богдан, однако по предложению председателя комиссии или его заместителя могут быть привлечены работники профильных структурных подразделений Офиса.

Председателем комиссии назначен первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, заместителем – генеральный директор директората по вопросам региональной политики и децентрализации Ольга Бугай, а секретарем – заведующая отделением кадрового администрирования главного управления директората Наталья Корницкая.

Также членами комиссии утверждены заведующая отделением по вопросам главного управления по вопросам государственной службы и децентрализации директората Алена Студенецкая и руководитель главного управления по вопросам региональной политики и децентрализации директората Сергей Трусов.

"Члены комиссии обязаны быть непредубежденными и объективными, не допускать разглашения информации, которая стала им известна в связи с выполнением своих функций, не допускать конфликта интересов, соблюдать высокую культуру общения", - сказано в документе.

Эта комиссия проводит с кандидатами собеседования и по их результатам поддерживает или отклоняет кандидатуры.

Заседания комиссии должны проводиться не реже одного раза в месяц.

О принятых решениях комиссии Трофимов должен информировать Богдана, а тот в свою очередь – докладывать Зеленскому о результатах предварительного рассмотрения в Офисе кандидатур.

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