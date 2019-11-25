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25 ноября 2019, понедельник, 11:25 3217 Документ
Политика 2019-11-25T11:25:01+02:00
Українські Новини
Богдан каждый понедельник собирает Раду и Кабмин у Зеленского обсудить главные политические события

Богдан каждый понедельник собирает Раду и Кабмин у Зеленского обсудить главные политические события

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Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан утвердил порядок организации еженедельных совещаний у Президента Владимира Зеленского при участии председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, депутатов, премьер-министра Алексея Гончарука, членов Кабинета Министров и руководителей других центральных органов исполнительной власти.

Об этом говорится в распоряжении Богдана от 7 октября, текстом которого располагают Українські Новини.

"Еженедельное совещание проводится, как правило, каждый понедельник в 17:00", - сказано в нем.

В совещаниях также принимают участие заместители Богдана, первый помощник Зеленского, руководитель аппарата Офиса, могут привлекаться советники и представители Президента.

Предложения по повестке дня и участникам совещания Зеленскому вносит Богдан.

На совещаниях могут рассматриваться вопросы основных событий в политической, экономической и социальной сферах жизни, состояния и проблем реализации основ внутренней и внешней политики, и другие.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Богдан рассказал, как Зеленский устал.

Зеленский сделает кадровые выводы по "слугам народа" и министрам до конца года.

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