подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
03 ноября 2019, воскресенье, 13:01 62
Президент 2019-11-03T13:09:59+02:00
Українські Новини
У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами

У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами

Драка, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, Иван Баканов
Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "УП"

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы СБУ Ивана Баканова и главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом Тимошенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца", - заявил замглавы ОПУ, прикрепив ссылку на соответствующую новость.

Тимошенко добавил, что в очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие.

Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что в среду, 30 октября, на Банковой произошла драка между Богданом и Бакановым. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Журналистка Соня Кошкина подтверждала эту информацию.

Как сообщали Українські Новини, Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым. Ранее депутаты устроили две потасовки за утро в Раде.

Больше новостей о: Драка Андрей Богдан Кирилл Тимошенко Иван Баканов

Архив
Новости
У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами 13:01
Суд. Фото: полиция Николаевской области
Держали людей в заложниках и избивали: глава группировки Николаева арестован на два месяца 12:31
Дело "Роттердам+" рассыпается из-за отсутствия доказательственной базы, - СМИ 11:49
Двое украинских военных ранены боевиками на Донбассе 11:16
ДТП в Черкасской области. Фото: Патрульная полиция Черкасской области/Facebook
Легковушка столкнулась с грузовиком под Черкассами, двое мужчин погибли 10:45
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
Богдан Яременко. Скриншот: Pavlovsky News/YouTube
Яременко назвал манипуляцией публикацию своей переписки с проституткой без его спроса 00:06
Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. Фото: пресс-служба
Черниговщина вместо Турции: новоназначенный глава Черниговской ОГА зовет Volkswagen строить завод в области 21:47
Питон самого длинного вида обвил шею женщины в Индиане и задушил ее 23:30
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
В "Слуге народа" выступили за легализацию проституции 17:30
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Более половины украинцев против получения паспортов жителями оккупированного Донбасса без проверок 08:47
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за октябрь 06:45 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok