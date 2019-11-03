У Богдана опровергли информацию о драке между ним и Бакановым с выбитыми зубами

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы СБУ Ивана Баканова и главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом Тимошенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца", - заявил замглавы ОПУ, прикрепив ссылку на соответствующую новость.

Тимошенко добавил, что в очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие.

Ранее журналист Станислав Речинский заявил, что в среду, 30 октября, на Банковой произошла драка между Богданом и Бакановым. По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов - Вовка. Богдану выбили зуб. Журналистка Соня Кошкина подтверждала эту информацию.

Как сообщали Українські Новини, Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым. Ранее депутаты устроили две потасовки за утро в Раде.