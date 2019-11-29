Семь областей Украины накрыло ливнями: ГосЧС объявило желтый уровень опасности

В пятницу, 29 ноября, в Украине в семи областях пройдут сильные дожди. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Как говорит прогноз погоды, днем значительные дожди пройдут в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила первый уровень опасности - желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны.

По данным Укргидрометцентра, сегодня во всех областях, кроме Волынской и Ровенской, пройдут дожди. При этом в Украине потеплеет. Столбики термометров на Юге днем поднимутся до +11 градусов. Холоднее будет в восточных областях, на Севере и в Киеве - температура воздуха составит +3...+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Киев "утонул" в густом тумане, видимость на дорогах сильно упала.

Сильные ливни и потепление до +14: на Черную пятницу погода в Украине изменится.

На выходных в Украине ожидается похолодание. Тем временем в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди.