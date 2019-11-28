Депутат "Слуги народа" призывает приглушить свободу слова из уважения к Зеленскому

Депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине необходимо ограничить свободу слова. Свое заявление она сделала во время разговора в программе "Вечер с Ириной Ромалийской" на телеканале "Настоящее Время".

"Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить – из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – сказала она.

Так она высказалась во время обсуждения обысков в квартире блогерки Елены Беленькой, известной как Маруся Зверобой, по делу об угрозах жизни президента Украины. По словам Василевской-Смаглюк, высказывания блогерки были реальной угрозой Владимиру Зеленскому. Она также высказывалась за проведение расследования в отношении Зверобой.

"В подтверждение ее слов, у нее дома нашли три огнестрельных оружия. Необходимо проверить, имеет ли она на них разрешение", – сказала она.

Василевская-Смаглюк почти 15 лет проработала в журналистике на телеканале "1+1". В 2019 году она прошла в Верховную Раду от партии действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

А тем времене волонтер Маруся Зверобой, у которой провели обыски по делу о возможной угрозе убийством в отношении Президента Зеленского, вновь повторила свои угрозы в адрес главы государства.

26 ноября ГБР передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения Фединой. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата.

Ранее депутат от партии Порошенко "Солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.