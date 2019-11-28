С ребенком будет дороже: популярная служба такси введет отдельный класс для перевозки детей

После того, как в Украине ввели штрафы за перевозку детей без автокресла, частная компания такси Uklon намерена ввести отдельный класс такси "Детский" в январе-марте 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщил операционный директор компании Сергей Смусь.

"В первом квартале 2020 года появится отдельный класс "Детский", который позволит отдавать такие заказы только тем водителям, у которых есть детское кресло", - сказал он.

По его словам, после введения штрафов за перевозку детей без автокресел компания провела опрос среди водителей и определила, что у 1000 есть собственные детские кресла и этого более, чем достаточно, так как % заказов с детьми небольшой.

В то же время Uklon уже ведет переговоры с дистрибьюторами детских кресел по вопросам поставки их для водителей, подключенных к сервису.

"Минимальный рост тарифов с опцией "детское кресло" возможен, так как часть водителей специально будут покупать кресла, чтобы обслуживать клиентов с детьми", - добавил Смусь.

При этом он сообщил, что сейчас есть отказы от заказов среди водителей, так как клиенты не указывают в комментарии к заказу, что они будут с ребенком и водители боятся везти таких клиентов без автокресла.

Однако дефицита автокресел пока не наблюдается.

Как сообщали Українськi Новини, одну из самых популярных служб такси лишили лицензии на перевозку людей в Лондоне.

Тем временем Мининфраструктуры хочет упростить регистрацию перевозчиков такси.

Также водителей будут привлекать к ответственности при отсутствии автокресел для детей.