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22 сентября 2019, воскресенье, 22:54 20
Политика 2019-09-22T22:57:41+03:00
Українські Новини
В Киеве проведут пробную перепись населения

В Киеве проведут пробную перепись населения

Пробную перепись населения Институт демографии и социальных исследований НАН Украины проведет в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.

Об этом в интервью для ZN.UA заявила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины.

По ее мнению, лучше одним из выбранных для пробной переписи был бы район в Западной Украине.

"Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", — отмечает социолог.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 3,4 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук допустил проведение переписи населения в 2019 году.

Тем временем Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, а до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.

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