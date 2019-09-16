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16 сентября 2019, понедельник, 18:07 79
Кабмин 2019-09-16T18:07:31+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет выделить на перепись населения более 3 млрд гривен

Кабмин хочет выделить на перепись населения более 3 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде выделить 3,4 млрд гривен на Всеукраинскую перепись населения в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год (№2000), зарегистрированном в Раде 15 сентября, передают Українські Новини.

Эта сумма предусмотрена в числе расходов Государственной службы статистики.

Как сообщали Українські Новини, в июле Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос создания единого государственного веб-портала электронных услуг, до февраля 2020 года провести верификацию набора идентификационных данных физических лиц в национальных электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность введения электронной переписи населения.

А в сентябре 2013 года Кабмин перенес проведение переписи с 2013 года на 2016 год, в декабре 2015 года - с 2016 на 2020 год.

Тем временем Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019.

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