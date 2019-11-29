Директор института демографии против электронной переписи населения

Директор института демографии и социологических исследований Национальной академии наук Элла Либанова выступает против замены полноценной традиционной переписи населения электронной.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я категорически против замены полноценной переписи населения оценками его численности… В большинстве развитых стран существуют демографические реестры, содержащие разнообразную информацию, но и там переписи проводятся", - говорится в сообщении.

По словам Либановой, в Украине же таких реестров нет, поэтому оценка численности населения, проведенная с предположениями, их не может заменить.

Она подчеркнула, что при отсутствии информации обо всем населении страны и его размещении по территории невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность социсследований.

"Не имея разносторонней информации о населении, невозможно обеспечить надлежащее качество управления страной. Страна - это не территория, не банки и не бизнес, хотя все это очень важно; страна - это прежде всего люди, их качество и продолжительность жизни, уровень образования, статус на рынке труда, источники доходов, состав семьи, количество детей, определение своей этнической принадлежности, родной язык", - почеркнула Либанова.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет провести электронную перепись населения до 2020.

Ранее Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявил, что перепись населения пройдет в ноябре-декабре 2020 года.