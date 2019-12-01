Сьогодні у двох районах Києва та області починається перепис населення: як це буде проходити

Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Писківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Про це йдеться у повідомленні Держстату, передають Українські Новини.

У повідомленні наголошується, що пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях, його метою є апробація програми, переписного інструментарію, застосування інноваційних технологій; визначення методів, основних організаційних заходів, оптимальних дат, тривалості проведення перепису; визначення концепції технології обробки даних і механізмів взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включаючи тимчасово проживаючих.

З числа тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь в ньому одним з трьох можливих способів:

1-10 грудня (Інтернет-раунд) самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі Інтернет (потрібно мати електронний підпис);

14-23 грудня надати відповіді переписувачу, який відвідає приміщення, і заповнити анкету (переписний лист) на планшеті;

14-23 грудня прийти в переписний відділ або інструкторський ділянку і дати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, директор інституту демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова виступає проти повноцінної заміни традиційної перепису населення електронної.

Кабмін хоче провести електронний перепис населення до 2020. Кабмін пропонував виділити на перепис населення понад 3 млрд гривень.