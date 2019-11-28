ГБР хочет купить набор тактических шапок почти за 40 тыс. гривен

Госбюро расследований хочет купить набор тактических шапок и бейсболок. Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Объявление было опубликовано в ноябре.

Количество шапок и бейсболок не указывается.

Ожидаемая стоимость товара составляет 36 тыс. гривен.

Квалификационные требования отсутствуют.

Не указывается, каким критериям должен отвечать товар.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция закупит более 6,5 тысяч зимних штормовых курток для своих работников на общую сумму более 16 млн гривен. А поставщиком товара выбрали компанию, которая сама является фигурантом расследования полицейских.

Также ГБР хочет купить у 24-летней Чернеги боксерские груши и манекены за 137 тыс. гривен.

Ранее ГБР объявило о желании создать свой спецназ. После чего Госбюро расследований объявило конкурс по набору оперативных сотрудников и бойцов спецназа. Тогда заместитель директора ГБР Александр Буряк заявил, что что для новых кадров в ГБР созданы необходимые условия - есть тренировочная база и помещения, где будут размещаться спецназовцы, а ГБР осуществляет закупку экипировки, оружия и техники, необходимой для проведения оперативных мероприятий.