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28 листопада 2019, четвер, 13:26 5
Силові структури 2019-11-28T13:30:01+02:00
Українські Новини
НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну

НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну

НАБУ, Запобіжний захід, підозра, Вадим Альперін
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Вадим Альперін. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру бізнесменові Вадиму Альперіну.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (створення злочинної організації; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Вирішується питання про обрання Альперіну запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, Альперін відмовився від дачі показань НАБУ.

НАБУ затримала бізнесмена Альперіна після того, як він сам прийшов в прокуратуру.

Крім того, адвокат Альперіна Андрій Федур повідомив, що його клієнт не ховається і вперше чує, що його розшукують правоохоронці.

26 листопада, Президент Володимир Зеленський пообіцяв "цінний подарунок" тому, хто допоможе впіймати одного з "хрещених батьків" контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Президент попросив усіх долучитися і допомогти в пошуках Альперіна, а також пообіцяв винагороду. За словами Зеленського, Альперін нібито втік під час спецоперації з виявлення корупціонерів на митниці.

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