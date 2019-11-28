НАБУ отказалось открывать дело по факту декларирования недостоверной информации Данилюком за 2015-2016

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не нашло оснований для открытия уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком за 2015-2016 года.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Отмечается, что 15 октября в НАБУ поступил обоснованный вывод о выявлении признаков правонарушения, связанного с коррупцией, утвержденный решением Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), о результатах полной проверки декларации Данилюка за 2015-2016 года.

"После проверки изложенных в указанном обоснованном выводе фактов установлено, что в нем не приведены объективные обстоятельства, свидетельствующие о наличии преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, основания для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований отсутствуют, в связи с чем досудебное расследование не начиналось", - сказано в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября НАПК просило НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Данилюком за 2015-2016 года.

В тот же время Президент Владимир Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО, после чего вывел его состава СНБО и ввел секретаря СНБО Алексея Данилова.