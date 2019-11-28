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28 листопада 2019, четвер, 12:10 16
Силові структури 2019-11-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
НАБУ відмовилося відкривати справу за фактом декларування недостовірної інформації Данилюком за 2015-2016

НАБУ відмовилося відкривати справу за фактом декларування недостовірної інформації Данилюком за 2015-2016

НАБУ, НАПК , Декларування недостовірної інформації, Олександр Данилюк
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал
Олександр Данилюк. Фото: 24 канал

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не знайшла підстав для відкриття кримінального провадження за фактом декларування недостовірної інформації колишнім секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком за 2015-2016 року.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Наголошується, що 15 жовтня в НАБУ надійшов обґрунтований висновок про виявлення ознак правопорушення, пов'язаного з корупцією, затверджений рішенням Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК), про результати повної перевірки декларації Данилюка за 2015-2016 роки.

"Після перевірки викладених у вказаному обгрунтованому висновку фактів встановлено, що у ньому не наведено об'єктивних обставин, що свідчать про наявність злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, підстави для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідуань відсутні, у зв'язку з чим досудове розслідування не починалось", - сказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, 30 вересня НАПК просило НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Данилюком за 2015-2016 року.

У той же час Президент Володимир Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО, після чого вивів його складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.

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