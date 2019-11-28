Большинство украинцев против против продажи земли, - КМИС

59% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), проголосовали бы против решения о продаже земли сельскохозяйственного назначения в случае проведения референдума, в то время как Зеленский пообещал референдум по рынку земли

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

В случае проведения референдума 59% опрошенных проголосовали бы против решения о продаже земли, 22% - проголосовали бы за, 14% - не принимали бы участия, 5% - затруднились ответить.

50% опрошенных не поддерживают принятия Радой в 1-м чтении законопроекта №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года, 15,4% - скорее не поддерживают, 11,4% - полностью поддерживают, 17,3% - скорее поддерживают, 5,9% - затруднились ответить.

Также участников опроса спрашивали, кто должен понести ответственность в случае предоставления права покупать землю иностранцам после обещания Президента Владимира Зеленского не предоставлять им такого права без согласия народа на референдуме.

51% респондентов считают, что Зеленский, 43% - Верховная Рада, 17% - Кабинет Министров, 10% - Конституционный Суд, 14% - партия "Слуга народа" и правоохранители, 13% - Верховный Суд, 14% - затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с использованием компьютера с 22 по 25 ноября 2019 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре. Разумков заявил, что иностранцы получат доступ к рынку земли только после референдума. Также Разумков заявил, что референдум по рынку земли может пройти до 2024.