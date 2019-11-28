Більшість українців проти продажу землі, - КМІС

59% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), проголосували б проти рішення про продаж землі сільськогосподарського призначення у разі проведення референдуму, в той час як Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

У разі проведення референдуму 59% опитаних проголосували б проти рішення про продаж землі, 22% - проголосували б за, 14% - не брали б участі, 5% - не змогли відповісти. 50% опитаних не підтримують прийняття Радою в 1-му читанні законопроєкту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року, 15,4% - швидше не підтримують, 11,4% - повністю підтримують, 17, 3% - скоріше підтримують, 5,9% - не змогли відповісти.

Також учасників опитування запитували, хто повинен понести відповідальність у разі надання права купувати землю іноземцям після обіцянки Президента Володимира Зеленського не надавати їм такого права без згоди народу на референдумі. 51% респондентів вважають, що Зеленський, 43% - Верховна Рада, 17% - Кабінет Міністрів, 10% - Конституційний Суд, 14% - партія "Слуга народу" і правоохоронці, 13% - Верховний Суд, 14% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося КМІС методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера з 22 по 25 листопада 2019 року серед 1 500 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній Україні території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" планує голосувати за запуск ринку землі у грудні. Разумков заявив, що іноземці отримають доступ до ринку землі тільки після референдуму. Також Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може пройти до 2024.