"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко прогнозирует голосование парламента за законопроект №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении в декабре.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время", передают Українськi Новини.

"В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо 2 декабря, или 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть", - сказал Корниенко.

Согласно пленарному плану работы парламента, заседания предусмотрены 3-6 декабря и 17-20 декабря.

Также депутат прогнозирует принятие законопроекта о народовластии, где будет предусмотрена процедура проведения референдумов, до марта 2020 года.

"Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Поэтому - примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем", - ответил он на вопрос о дате проведения референдума о предоставлении права владеть сельскохозяйственной землей.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничить их покупку иностранцами до 2024 года.

14 ноября председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

Кроме того Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине.