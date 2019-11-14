Разумков заявил, что иностранцы получат доступ к рынку земли только после референдума

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Референдум пройдет, и только после этого референдума украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь или дать доступ иностранцам покупать украинскую землю или продавать корпоративные права. Этот рынок будет открыт и для иностранцев, но после референдума", - сказал Разумков.

Разумков отметил отсутствие законодательной базы для проведения такого референдума.

"Сегодня Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады, с командой специалистов занимается вопросом... Там даже не закон о референдуме. Это будет закон о народовластии, пакет законов о народовластии. Там будут местные референдумы, всенародные, re-call (отзывы) депутатов, там будет народное вето и еще другие вещи", - заявил спикер.

Политик подчеркнул, что только после принятия такого документа будет возможным проведение референдума о рынке земли.

Разумков считает, что запуск рынка до референдума даст возможность украинцам получить опыт для принятия решения о предоставлении права иностранцам покупать земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024. Темв ременем Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине. Зеленский поблагодарил депутатов от Слуги народа за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.