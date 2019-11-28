Труба заявляет о ненадлежащей работе госорганов в расследовании поездки Порошенко на Мальдивы

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет о ненадлежащей работе государственных органов в расследовании поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

Об этом он сообщил в интервью изданию Lb.ua, передают Українські Новини.

"К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки", - сообщил он.

Также Труба сказал, что бюро должно обращаться в другие страны для получения информации.

Кроме того, директор ГБР признал, что правоохранительные органы Мальдивской республики могут дать ответы быстрее Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд отменил доступ Государственному бюро расследований к редакционным документам журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый"), которые готовили расследования Mr. Petro Incognito по делу о поездке бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы.

17 октября Печерский районный суд Киева предоставил ГБР доступ к редакционным документам "Радио Свобода" по делу о поездке Порошенко на Мальдивы.

В августе ГБР открыло уголовное производство по факту возможных незаконных действий пограничников и таможенников при оформлении поездки бывшего Президента Петра Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года.