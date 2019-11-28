Кабмин не будет отменять коммуналку для пожилых украинцев, несмотря на обещания Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание Президента Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет, в то время как получающие субсидию семьи будут платить за коммуналку больше

Об этом он сказал во время брифинга 27 ноября, сообщает "Страна".

По его словам, государственная политика сосредоточена на неповышении тарифов для всех граждан Украины, независимо от возраста.

"У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая сейчас есть и гарантировать ее неповышение не только для пожилых людей, но и для всех граждан Украины. Мы выходим с того, что одинаково этой зимой должен быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается независимо от возраста", - заявил Гончарук.

Раньше Українські Новини писали, как сэкономить на коммуналке. Также в платежках за коммуналку теперь будут указывать полную сумму без учета субсидий.

Тем временем украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам.