Кабмін не буде скасовувати комуналку для похилих українців, незважаючи на обіцянки Зеленського

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд не буде виконувати обіцянку Президента Володимира Зеленського, скасувати оплату комунальних послуг для людей старших за 70 років, у той час як сім'ї, які отримують субсидію, будуть платити за комуналку більше

Про це він сказав під час брифінгу 27 листопада, повідомляє "Страна".

За його словами, державна політика зосереджена на непідвищення тарифів для всіх громадян України, незалежно від віку.

"У нас є державна політика, спрямована на те, щоб тарифи не зростали. Зараз ми бачимо можливість зафіксувати ту ціну, яка зараз є і гарантувати її непідвищення не тільки для похилих людей, але і для всіх громадян України. Ми виходимо з того, що однаково цієї зими повинен бути захищений абсолютно будь-який українець, який цього потребує незалежно від віку", - заявив Гончарук.

Раніше Українські Новини писали, як заощадити на комуналці. Також у платіжках за комуналку тепер будуть вказувати повну суму без урахування субсидій.

Тим часом українці отримають комунальні платіжки за новими правилами.