ГБР будет расследовать дело Пашинского еще два месяца

Госбюро расследований продлило расследование уголовного производства против бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт"), которого допросили по делу Майдана, еще на два месяца. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Госбюро. "Вчера (26 ноября) продлили сроки расследования", - сказал собеседник. По его словам, сроки досудебного расследования продлены на 2 месяца, в общей сложности - до 4-х. Как сообщали Українськi Новини, правоохранители располагают информацией о возможной угрозе Пашинскому от российских спецслужб. 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского. Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области ранил из огнестрельного оружия гражданина Вячеслава Химикуса. Гражданин получил серьезные телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжкими. Суд дал доступ ГБР к звонкам и перепискам жены Пашинского.