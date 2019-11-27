Новогодние "подарки" от "Киевводоканала": тарифы на воду выросли

Тем времене как национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на холодную воду, 26 ноября она приняла постановление об установлении (смены) тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для "Киевводоканала" на 2019 год.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Согласно принятому решению, общий тариф вырастет на 2,2% и составит 20,82 грн за куб. м, что на 0,444 грн больше предыдущего.

Стоимость водоснабжения вырастет на 1,02 грн и составит 11,832 грн. Тариф на водоотведение при этом снизится на 0,576 грн и составит 8,988 грн.

Постановление вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

Ранее Українськi Новини писали о том, как сэкономить на коммуналке и платить за электричество и воду меньше положеного. Тем времене эксперты рассказали, почему дорожает отопление после того, как Кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.