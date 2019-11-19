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19 ноября 2019, вторник, 12:45 1331
Кабмин 2019-11-19T13:09:01+02:00
Українські Новини
"Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа, - Оржель

"Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа, - Оржель

Нефтегаз, Газ, Газпром, Транзит газа, Алексей Оржель, Транзит газа через Украину, Министр энергетики

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что предложение компании "Газпром" (Россия) о продлении действующего транзитного контракта неприемлемо.

Об этом он сообщил в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ictv в понедельник, передают Українські Новини.

"Предложение, которое мы сейчас получили, является неприемлемым для Украины, учитывая то, что необходимо отказаться от арбитражей и подписать договор на 1 год", - сказал Оржель.

Он выразил надежду на то, что с российской стороной будет найдена возможность для проведения конструктивного диалога.

При этом Оржель отметил, что для Украины является приоритетом обеспечить доходность украинской газотранспортной системы (ГТС).

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом". 

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