В "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила предложение компании "Газпром" (Россия) о продлении текущего транзитного контракта на 1 год.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Наконец-то получили по факсу предложение "Газпрома", о котором пишут все СМИ", - написал он.

Витренко отметил, что "Нефтегаз" внимательно изучит данное предложение и в ближайшее время даст конструктивный ответ.

Также "Газпром" предложил в качестве альтернативного варианта заключить новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Ранее предправления "Нефтегаза" Коболев заявил, что "Газпром" не рассматривает возможность заключения нового транзитного контракта.

Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год. Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".