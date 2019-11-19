подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.4 26.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома"
19 ноября 2019, вторник, 11:37 137
Экономика 2019-11-19T11:39:06+02:00
Українські Новини
В "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома"

В "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома"

Нефтегаз, Газпром, Нафтогаз-Газпром, Юрий Витренко, Продление контракта
"Нефтегаз". Фото: minenergo

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" получила предложение компании "Газпром" (Россия) о продлении текущего транзитного контракта на 1 год.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Наконец-то получили по факсу предложение "Газпрома", о котором пишут все СМИ", - написал он.

Витренко отметил, что "Нефтегаз" внимательно изучит данное предложение и в ближайшее время даст конструктивный ответ.

Также "Газпром" предложил в качестве альтернативного варианта заключить новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины на 1 год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Ранее предправления "Нефтегаза" Коболев заявил, что "Газпром" не рассматривает возможность заключения нового транзитного контракта.

Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год. Также "Нефтегаз" готов сократить исковые требования к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" заявил, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".

 

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Нафтогаз-Газпром Юрий Витренко Продление контракта

Архив
Новости
Прокуратура занялась пожаром во Львовской области, в котором погиб 1 офицер и ранен второй 12:11
Ей не дают сладенького, - Зеленский пошутил о фигуре Тимошенко 11:56
Требовать заключения Ляшко за откровенную позицию по энергетической безопасности - это перебор, - Гройсман 11:53
В Днипре в час пик загорелся переполненный людьми трамвай 11:49
"Бизнес-Варта" написала обращение к Президенту Зеленскому в защиту ГК "Укрлендфарминг" Бахматюка 11:46
больше новостей
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
НБУ повысил гривну после выходных: официальный курс валют на 18 ноября 06:00
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Член НАПК Скопич претендует на должность председателя НАПК 16:28
В Киеве в зале игровых автоматов зарезали человека 09:05
больше новостей
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
В Украине занялись проверкой пенсионных дел 06:01 Инфографика
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Не хватает мощностей: Рябошапка об уголовных делах против Ахметова и Коломойского 17:15
Боевики не пустили ОБСЕ на свои блокпосты 10:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok