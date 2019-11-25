Газ вместо денег: "Нефтегаз" может согласиться на предложение "Газпрома"

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом в то время как Украина 4 года не импортирует газ из России

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко, передают Українськi Новини.

"Мы также заметили, что мы готовы конструктивно рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. На сегодняшний день по окончательному и обязательному для исполнения решению Стокгольмского арбитража, который определен в нашем контракте с "Газпромом" как механизм разрешения споров, "Газпром" должен заплатить "Нефтегазу" примерно 3 млрд долларов", - написал он.

По словам Витренко, "Нефтегаз" устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг путем поставок газа, НАК готов рассмотреть такое предложение. Витренко добавил, что в арбитражах НАК преимущественно защищается от исков "Газпрома", и даже когда "Нефтегаз" подает иски со своей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий "Газпрома", в частности из-за невыполнения им своих контрактных обязательств.

Как сообщали Українськi Новини, Оржель заявил, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа. Ранее в "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома".

Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".