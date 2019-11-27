Гончарук заявив, що Україна не веде прямі переговори про закупівлі газу у РФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ніяких переговорів про прямі закупівлі російського газу не ведеться.

Про це він повідомив під час брифінгу 27 листопада, передають Українські Новини.

"Не існує якихось окремих переговорів про купівлю газу у Російської Федерації, існують переговори про продовження транзиту газу з Росії в Європейський Союз через Україну", - сказав він.

Гончарук зазначив, що позиція України в даних переговорах полягає в тому, щоб контракт був укладений за європейськими правилами і щоб контракт був довгостроковим.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграв апеляцію за позовом компанії "Газпрому" про виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма. Вітренко повідомив, що суд зобов'язав "Газпром" компенсувати "Нафтогазу" витрати на судовий процес у розмірі 1,02 млн євро і 1,65 млн гривень з яких 1 млн гривень становили юридичні витрати.

Тим часом "Нафтогаз" готовий розглянути виплату "Газпромом" 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.

А Оржель заявив, що "Газпром" зробив неприйнятну пропозицію Україні з транзиту газу.

Раніше в "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому".