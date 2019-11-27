підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін звільнив скандального міністра інфраструктури Клітіну
27 листопада 2019, середа, 15:43 41
Політика 2019-11-27T17:30:04+02:00
Українські Новини
Кабмін звільнив скандального міністра інфраструктури Клітіну

Кабмін звільнив скандального міністра інфраструктури Клітіну

Олександра Клітіна, Звільнення з посади, Кабмін
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну.

Про це в Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

аступницю міністра інфраструктури Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання, прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп". Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - написав він.

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра інфраструктури Олександру Клітіну у вересні поточного року.

Раніше Клітіна займала посаду керівника Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури, а також була радником колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського (2014-2016).

Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче звільнити Клітіну, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером. Крім того, Клітіна піде в суд вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, на своїй сторінці в Facebook показала приклад того, як пранкер "Джокер" міг підробити листування з нею та іншими політиками. Однак користувачі помітили на одному з скріншотів російський телекомунікаційний оператор.

Більше новин про: Олександра Клітіна Звільнення з посади Кабмін

Архів
Новини
"Укртрансгаз" оцінив вартість української газотранспортної системи в кілька мільярдів 17:55
Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, пройде судово-психіатричну експертизу 17:51
У скандальному будинку-монстрі на Подолі забудовника зобов'язали знести верхні поверхи 17:45
Кількість хворих на грип та ГРВІ українців стрімко зростає 17:45
Новорічні "подарунки" від "Київводоканалу": тарифи на воду зросли 17:39
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Міжнародні кредитори можуть судитись з Україною в міжнародному арбітражі через справу НАБУ проти Бахматюка 11:15
Представник Мінінфраструктури Сафаров закликав українські ІТ-компанії взяти участь у розробці систем превентивної безпеки на дорогах 14:08 Прес-реліз
Тиск держави та НАБУ на Бахматюка призведе до найгіршого сценарію, – Concord Capital 15:29
більше новин
Суд дозволив ДБР вилучити в Офісі Президента документи про відпустки та відрядження Порошенка за 5 років 11:24
Курс на сьогодні: що буде з гривнею після великого розміщення ОВДП 26 листопада 08:06
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто допоможе знайти контрабандиста Альперіна, який втік від НАБУ 19:36
Кабмін зафіксує ціну на газ на січень-квітень 2020 11:25
Зеленський у розмові з Путіним заявив про необхідність повернути все зникле з українських кораблів 22:24
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok