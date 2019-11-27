Кабмін звільнив скандального міністра інфраструктури Клітіну

Кабінет Міністрів звільнив заступника міністра інфраструктури Олександру Клітіну.

Про це в Telegram написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Заступницю міністра інфраструктури Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання, прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп". Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - написав він.

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра інфраструктури Олександру Клітіну у вересні поточного року.

Раніше Клітіна займала посаду керівника Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури, а також була радником колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського (2014-2016).

Як повідомляли Українські Новини, Криклій хоче звільнити Клітіну, яка розкритикувала його в листуванні з пранкером. Крім того, Клітіна піде в суд вимагати моральну компенсацію через секс-скандал.

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, на своїй сторінці в Facebook показала приклад того, як пранкер "Джокер" міг підробити листування з нею та іншими політиками. Однак користувачі помітили на одному з скріншотів російський телекомунікаційний оператор.