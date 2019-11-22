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22 ноября 2019, пятница, 17:55 10
Кабмин 2019-11-22T18:00:54+02:00
Українські Новини
Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его работу в переписке с пранкером

Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его работу в переписке с пранкером

Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, Александра Клитина

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, недовольство работой которого в переписке с пранкером Джокером выразила попавшая в секс-скандал его заместитель Александра Клитина, внесет на заседание Кабинета министров представление на ее увольнение. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube.

Так, Криклий призвал правоохранителей проверить заявления о якобы коррупции в вопросах Укрзализныци. 

Также Криклий рассказал, что имел "откровенный разговор" с Клитиной и сказал ей, что после таких заявлений считает, что она повела себя "не как член команды" и должен написать заявление об увольнении.

"Она дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и, собственно, что весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будет его использовать, чтобы бороться за эту должность", - сказал Криклий.

В связи с этим он сам на следующем заседании правительства намерен поставить вопрос об увольнении заместителя.

Кроме того, Криклий подчеркнул, что его намерение уволить Клитину не связано с секс-скандалом, который недавно разгорелся вокруг нее.

"Просто опасно, если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, Вадатурский обвинил в шантаже засветившуюся в секс-скандале замминистра Клитину.

Ранее Криклий заявил, что скандал с замминистра Клитиной - это проблема его отношений с ней.

Больше новостей о: Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Александра Клитина

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Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его работу в переписке с пранкером 17:55
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