Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его работу в переписке с пранкером

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, недовольство работой которого в переписке с пранкером Джокером выразила попавшая в секс-скандал его заместитель Александра Клитина, внесет на заседание Кабинета министров представление на ее увольнение. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube.

Так, Криклий призвал правоохранителей проверить заявления о якобы коррупции в вопросах Укрзализныци.

Также Криклий рассказал, что имел "откровенный разговор" с Клитиной и сказал ей, что после таких заявлений считает, что она повела себя "не как член команды" и должен написать заявление об увольнении.

"Она дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и, собственно, что весь фон и хайп, созданный вокруг этой ситуации, будет его использовать, чтобы бороться за эту должность", - сказал Криклий.

В связи с этим он сам на следующем заседании правительства намерен поставить вопрос об увольнении заместителя.

Кроме того, Криклий подчеркнул, что его намерение уволить Клитину не связано с секс-скандалом, который недавно разгорелся вокруг нее.

"Просто опасно, если мы будем на такие вещи реагировать, то мы будем заниматься не реформой, а кто знает чем", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, Вадатурский обвинил в шантаже засветившуюся в секс-скандале замминистра Клитину.

Ранее Криклий заявил, что скандал с замминистра Клитиной - это проблема его отношений с ней.