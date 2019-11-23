Скандал через постель: Клитина будет требовать компенсацию через суд

Заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, заявила, что все это фейк, сообщает "УП. Таблоид" со ссылкой на ее брифинг 22 ноября, на котором она поделилась своими мыслями по поводу скандала.

"Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость. Но я понимаю, что сегодня я, а завтра на моем месте будет другая женщина - ваша дочь, жена или мать. Так что получается, что все симпатичные женщины, работающие в правительстве, парламенте, полиции, занимают свои должности через постель? Что это за дикость вообще? Если за разговоры двух нетрезвых мужчин СМИ чернят именно меня, то на то есть причина и заказчики", - возмутилась Клитина.

Свои ответы замминистра читала с листочка, на что ей указали журналисты. Александра сказала, что волнуется, поэтому текст подготовила заранее.

Клетина также заявила, что намерена обратиться в суд, чтобы очистить свою репутацию и даже получить моральную компенсацию.

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил Антон Поляков - вот понятно, с кем судиться", - заявила она.

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Как сообщали Українські Новини, Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его в переписке с пранкером.