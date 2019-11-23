подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
23 ноября 2019, суббота, 20:04 106
Кабмин 2019-11-23T20:25:48+02:00
Українські Новини
Скандал через постель: Клитина будет требовать компенсацию через суд

Скандал через постель: Клитина будет требовать компенсацию через суд

замминистра, заместитель министра, Владислав Криклий, Александра Клитина

Заместитель министра инфраструктуры Владислава Криклия Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, заявила, что все это фейк, сообщает "УП. Таблоид" со ссылкой на ее брифинг 22 ноября, на котором она поделилась своими мыслями по поводу скандала.

"Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость. Но я понимаю, что сегодня я, а завтра на моем месте будет другая женщина - ваша дочь, жена или мать. Так что получается, что все симпатичные женщины, работающие в правительстве, парламенте, полиции, занимают свои должности через постель? Что это за дикость вообще? Если за разговоры двух нетрезвых мужчин СМИ чернят именно меня, то на то есть причина и заказчики", - возмутилась Клитина.

Свои ответы замминистра читала с листочка, на что ей указали журналисты. Александра сказала, что волнуется, поэтому текст подготовила заранее.

Клетина также заявила, что намерена обратиться в суд, чтобы очистить свою репутацию и даже получить моральную компенсацию.

"Мои юристы разбираются, мы подадим запрос в Верховную Раду, чтобы узнать, кто в то время был в командировке и сплетничал. Распространил Антон Поляков - вот понятно, с кем судиться", - заявила она.

Как сообщали Українські Новини, Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его в переписке с пранкером. 

Больше новостей о: замминистра заместитель министра Владислав Криклий Александра Клитина

Архив
Новости
Украинские полярники в Антарктиде почтили память жертв Голодомора 20:21
Александра Клитина. Фото: Александра Клитина/Facebool
Скандал через постель: Клитина будет требовать компенсацию через суд 20:04
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
Полицейский задержан по подозрению в убийстве мужчины в Виннице 18:53
Подозрение НАБУ политически мотивировано и ставит под угрозу работу агрохолдинга "Укрлендфарминг", - глава компании Бахматюк 17:51
больше новостей
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
Cуд вызвал Вятровича по делу "ненацисткой" символики СС "Галичина" 08:25 Дополнено
больше новостей
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:45
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok