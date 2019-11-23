Героиня секс-скандала Клитина хотела разоблачить переписку Джокера, но что-то пошло не так

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, на своей странице в Facebook показала пример того, як пранкер "Джокер" мог подделать переписку с ней и остальными политиками. Однако пользователи заметили на одном из скриншотов российский телекоммуникационный оператор.

Так, на одном из скриншотов, обнародованных в Facebook Клитиной, засветилась отметка МТS RUS. Такое обозначение может означать, что пользователь находится на территории РФ или же пользуется услугами российского оператора.





Скриншот: Facebook/Aleksandra Klitina

На эту отметку обратил внимание и сам "Джокер".

"Уважаемые "слуги" и вы, товарищ Корниенко (глава партии. – Ред.), очень рекомендую вам коуча для Трускавец-2, пани Клитину. У нее "прогресс на лицо". Вот только забыла поменять оператора связи", – написал он, намекая на то, что российская SIM-карта может принадлежать заместительнице министра.

Скриншот: Telegram

Кто сделал этот снимок, Клитина не уточнила. Вскоре на своей странице в Facebook она написала, что предыдущим постом "предоставила пример реального фейка".



Как сообщали Українські Новини, Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его в переписке с пранкером.



Кроме того, Клитина пойдет в суд требовать моральную компенсацию из-за секс-скандала.

В середине октября 2016 года Украина ввела персональные санкции против основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова (АФК с учетом косвенного владения принадлежит 50,31% МТС).