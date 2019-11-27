"Нафтогаз" виграв апеляцію у "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграв апеляцію за позовом компанії "Газпрому" про виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Повна перемога. Ми виграли апеляцію по першій скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу", - написав він.

При цьому Вітренко додав, що інші подробиці будуть пізніше.

У свою чергу, в прес-службі "Нафтогазу" повідомили, що була відхилена апеляція "Газпрому" на окреме рішення, винесене 31 травня 2017 року.

"У цьому рішенні, між іншим, повністю скасовувались вимоги "Газпрому" про "бери або плати", - зазначили в "Нафтогазі".

(Новина доповнена подробицями)

Також Вітренко повідомив, що суд зобов'язав "Газпром" компенсувати "Нафтогазу" витрати на судовий процес у розмірі 1,02 млн євро та 1,65 млн гривень з яких 1 млн гривень склали юридичні витрати.

"Які кому ще потрібні докази, що наші вимоги не є "абсурдними", що рішення Стокгольмського арбітражу є обґрунтованими, і "Газпрому"ці рішення Стокгольмського арбітражу потрібно просто виконувати?", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" готовий розглянути виплату "Газпромом" 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.

Оржель заявив, що "Газпром" зробив неприйнятну пропозицію Україні з транзиту газу. Раніше в "Нафтогазі" підтвердили пропозицію про продовження контракту від "Газпрому".

Російські ЗМІ писали, що "Газпром" скасував розміщення євробондів через страх перед "Нафтогазом".