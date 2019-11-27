Подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком продлили арест до Нового года

Голосеевский районный суд Киева продлил до 1 января 2020 года арест 4 подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд продлил арест полицейскому, экс-полицейскому и гражданскому лицу до 31 декабря включительно.

Также продлен срок домашнего ареста четвертому подозреваемому по делу - несовершеннолетнему ученику 11-го класса.

Таким образом, суд продлил срок досудебного расследования до 7 месяцев.

Как сообщали Українськi Новини, в начале ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что 5-летний мальчик был убит в результате рикошета пули от камня.

Кроме того, ГБР сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.