Рябошапка уволил прокурора Кулика, - Лещенко

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Об этом бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Приказ о увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров", - написал он.

Также он написал, что за сохранение Кулика в Генпрокуратуре бизнесмен Игорь Коломойский боролся до последнего.

Как сообщали Українськi Новини, журналист заявил, что Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ.



Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерении уволить прокурора Константина Кулика.

Прокурор не явился на переаттестацию прокуроров 24 октября.



Кроме того, Кличко и полиция проверяли законность недвижимости прокурора Кулика.



Есть все основания считать, что этаж, который надстроил Константин Кулик в элитном столичном комплексе "Дипломат холл", является незаконным, а деньги, за которые он приобрел недвижимость, получены коррупционным путем.



Также политолог Голобуцкий заявил, что Коломойский спас прокурора Кулика, переведя его на работу в СБУ.