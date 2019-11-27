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27 ноября 2019, среда, 10:06 162
Силовые структуры 2019-11-27T10:07:52+02:00
Українські Новини
Рябошапка уволил прокурора Кулика, - Лещенко

Рябошапка уволил прокурора Кулика, - Лещенко

Сергей Лещенко, Руслан Рябошапка, Увольнение, Кулик Константин
Константин Кулик
Константин Кулик

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Об этом бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Приказ о увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров", - написал он.

Также он написал, что за сохранение Кулика в Генпрокуратуре бизнесмен Игорь Коломойский боролся до последнего.

Как сообщали Українськi Новини, журналист заявил, что Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ. 


Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерении уволить прокурора Константина Кулика. 

Прокурор не явился на переаттестацию прокуроров 24 октября.

Кроме того, Кличко и полиция проверяли законность недвижимости прокурора Кулика. 

Есть все основания считать, что этаж, который надстроил Константин Кулик в элитном столичном комплексе "Дипломат холл", является незаконным, а деньги, за которые он приобрел недвижимость, получены коррупционным путем.

Также политолог Голобуцкий заявил, что Коломойский спас прокурора Кулика, переведя его на работу в СБУ. 

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