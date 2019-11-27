Рябошапка уволил прокурора Кулика, - Лещенко

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика. Об этом бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини. "Приказ о увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров", - написал он. Также он написал, что за сохранение Кулика в Генпрокуратуре бизнесмен Игорь Коломойский боролся до последнего. Как сообщали Українськi Новини, журналист заявил, что Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ. Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерении уволить прокурора Константина Кулика. Прокурор не явился на переаттестацию прокуроров 24 октября.Кроме того, Кличко и полиция проверяли законность недвижимости прокурора Кулика. Есть все основания считать, что этаж, который надстроил Константин Кулик в элитном столичном комплексе "Дипломат холл", является незаконным, а деньги, за которые он приобрел недвижимость, получены коррупционным путем.Также политолог Голобуцкий заявил, что Коломойский спас прокурора Кулика, переведя его на работу в СБУ.