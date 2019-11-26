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26 ноября 2019, вторник, 14:42 104 Карта
Общество 2019-11-26T14:42:52+02:00
Українські Новини
От -7 ночью до +10 днем: в среду в Украине пройдут дожди

От -7 ночью до +10 днем: в среду в Украине пройдут дожди

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В то время, как в Украину идет снежный циклон, 27 ноября в Киеве облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром кое-где туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+9 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +5…+7 градусов. В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, в Житомирской области 0…-5 градусов, днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем местами дождь, ночью и утром кое-где туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+6 градусов, в Винницкой области +2…+7 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+9 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов. В Крыму облачно, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди. Ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами. Кроме того, Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон

 

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