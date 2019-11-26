Від -7 вночі до +10 вдень: у середу в Україні пройдуть дощі

В той час, як в Україну йде сніговий циклон, 27 листопада в Києві хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +1...+3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вночі та вранці подекуди туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+9 градусів. У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +5...+7 градусів. У Сваляві вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +8...+10 градусів.

На півночі України хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, у Житомирській області 0...-5 градусів, вдень -1...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, вранці і вдень місцями дощ, вночі та вранці подекуди туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень 0...+6 градусів, у Вінницькій області +2...+7 градусів.На сході України хмарно, вночі без опадів, вранці і вдень дощ і мокрий сніг, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На півдні України хмарно, дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів, у Запорізькій області +2...+7 градусів. У Криму хмарно, дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +3...+5 градусів, удень +8...+10 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці осені на зміну морозам і вітрам прийде різке потепління і дощі. Раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму з рекордними морозами і аноальными снігопадами. Крім того, Українські Новини писали про те, як створити затишок і утеплити квартиру в холодний сезон.