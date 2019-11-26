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  • В Украину идет снежный циклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды
26 ноября 2019, вторник, 06:00 4776 Карта
Жизнь 2019-11-26T06:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет снежный циклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идет снежный циклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Погода, Снег, Прогноз, Циклон, Снегопад, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко
Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

После продолжительного господства на территории страны ледяного антициклона в Украину придет циклон с юга, который резко изменит погоду в большинстве областей. Несмотря на то, что станет теплее, погода в Украине осложнится из-за осадков в виде снега и дождя.

Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В среду ожидается явное изменение синоптической ситуации. Когда из Греции через Турцию и Черное море на нас прыгнет циклон. Может, радоваться особо нечему, потому что все же - осложнение погоды, однако этот циклон наконец сдвинет длительный диктат яростно-холодного антициклона восточного происхождения", - написала она.

Карта со страницы Facebook Наталки Диденко Карта со страницы Facebook Наталки Диденко

По словам синоптика, в Украине начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако местами и мокрый снег.

Во вторник, 26 ноября, в Украине ночью еще будет морозно, -1-8 градусов, на юге и западе около нуля. Зато днем ​​в большинстве областей потеплеет до 0 + 5 градусов, на севере будет от 2 мороза до 2 тепла.

В то же время, будет очень ветренно. "Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м / с, в Запорожской и в Донецкой областях, порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с.  Осадков во вторник в Украине не предвидится", - сообщила синоптик.

В Киеве во вторник будет сухо и еще холодно. Ночью -4-6 градусов, днем ​​около нуля.

В среду-четверг начнется постепенное потепление и увеличение осадков.

"А пока радостно машем рукой вредному ретроградном Меркурию и начинаем новую неделю новой синоптической ситуацией, выздоровлением, кто заболел, заботой о здоровье всем остальным, прекратить ссориться в соцсетях и жить своей жизнью, а не чужой", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, в конце осени на смену морозам и ветрам придет резкое потепление и дожди. Ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с рекордными морозами и аноальными снегопадами. Кроме того, Українські Новини писали о том, как создать уют и утеплить квартиру в холодный сезон

Больше новостей о: Погода Снег Прогноз Циклон Снегопад Прогноз погоды Непогода в Украине погода в Киеве Наталка Диденко

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